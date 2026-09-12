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ترافیک در مسیر ورودی جادههای چالوس و هراز در استان مازندران؛ امروز شنبه ۲۱ شهریور سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ ترافیک در مسیر ورودی جادههای چالوس، هراز و آزادراه تهران – شمال در استان مازندران؛ امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ سنگین است.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و حدفاصل مکارود تا تویر و مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مجلار
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدودههای تونلهای شماره ۱۷ و ۱۸ و انتهای تونل البرز
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدودههای کلرد، سه راهی چلاو و حدفاصل گزنک تا آب اسک
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل حصارک تا گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک
- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - شمال مسیر (شمال به جنوب)
- ضمنا محور فیروزکوه دارای بارش باران و محورهای شمالی دارای مه گرفتگی در ارتفاعات میباشند.
- بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استانهای مازندران، اردبیل و گیلان.