رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد از پیگیری این شورا برای اصلاح مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره عرض گذر کوچه حقیقت، جنب کشتزار باغ دولت‌آباد، خبر داد و گفت: حفظ عرض ۱۲ متری این گذر، با توجه به طرح تفصیلی و ضرورت تأمین دسترسی و ایمنی ساکنان، از مطالبات مهم اهالی این محدوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکونژاد اظهار کرد: موضوع کاهش عرض گذر کوچه حقیقت از ۱۲ متر به ۸ متر، در پی مطالبه و اعتراض ساکنان، در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون برای بررسی دقیق موضوع، جلسات کارشناسی و بازدید‌های میدانی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این گذر در طول بیش از ۶۰۰ متر، مطابق طرح تفصیلی شهر یزد به‌عنوان گذر ۱۲ متری پیش‌بینی شده است و حفظ این عرض، از منظر تأمین دسترسی مناسب، ارتقای ایمنی و صیانت از حقوق عمومی شهروندان اهمیت دارد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: موضوع صرفاً به اختلاف در خصوص عرض یک معبر محدود نمی‌شود، بلکه با کیفیت دسترسی، ایمنی و شرایط زندگی ساکنان این محدوده ارتباط مستقیم دارد؛ از این رو شورا تلاش کرد موضوع را با اتکا به مستندات قانونی، بررسی‌های کارشناسی و شرایط واقعی محل دنبال کند.

نیکونژاد با اشاره به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر یزد گفت: پیشنهاد کمیسیون نظارت و حقوقی برای پیگیری موضوع در کمیسیون ماده ۵ مطرح شد و اعضای شورا با رأی قاطع، با انجام مکاتبات رسمی برای تجدیدنظر در مصوبه مربوط به این گذر موافقت کردند.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد پس از تعیین تکلیف و تثبیت عرض نهایی گذر، شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت کوچه اقدام کند تا شرایط مناسب‌تری برای تردد و استفاده ساکنان فراهم شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تأکید کرد: تصمیمات حوزه شهرسازی باید علاوه بر رعایت ضوابط و الزامات فنی و قانونی، با شرایط واقعی زندگی مردم و آثار اجتماعی تصمیمات نیز همراه باشد و در مواردی که حقوق عمومی و منافع شهروندان مطرح است، موضوع با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود.

نیکونژاد خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر یزد پیگیری این پرونده را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند تصمیم نهایی درباره گذر کوچه حقیقت، ضمن رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، زمینه تأمین حقوق ساکنان و منافع عمومی شهر را فراهم کند.