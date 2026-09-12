به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: نمایشگاه کتاب با هفت هزار عنوان و ۱۵ هزار جلد کتاب از نشریات معتبر و برتر کشور در نگارخانه استاد ذوالفقون آباده برپا شد.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: کتاب‌ها با موضوع مذهبی، دینی، کودک و نوجوان، رمان، روانشناسی پزشکی علمی، تاریخ، ادبیات، هوش مصنوعی و دفاع مقدس در اختیار علاقه‌مندان به کتاب گذاشته شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.