به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای استان و جمعی از معاونین وی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، فرماندار، فرمانده انتظامی و جمعی از مدیران شهرستانی درمانگاه شهدای ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این شهرستان افتتاح شد.

این درمانگاه در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این درمانگاه شامل بخش های مامایی، روانشناسی، دندانپزشکی، ارتوپدی، پزشک عمومی و داروخانه است.

سردار رجبی در آیین افتتاح این درمانگاه گفت: بهترین خدمات شایسته مردمان نجیب، ولایت مدار و بصیری است که جانانه پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه شهدای استان افزود: یکی از اهداف سپاه شهدای استان مساعدت به مناطق با ضریب برخورداری کم درمانی در سطح استان است.

وی گفت: استقرار تجهیزات بهداشتی و درمانی در مناطق کم برخوردار به منظور تکمیل درمان شهروندان و رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی جامعه هدف از دیگر اهداف ماست.

سردار محمد حسین رجبی افزود: درآمد حاصل از این درمانگاه نیز برای توسعه منابع انسانی، تجهیزاتی، درمانی و فضای آن هزینه خواهد شد.

وی گفت: هر ایرانی برای ما یک بسیجی است و همه مراجعان به این درمانگاه با تکریم پذیرفته و درمان خواهند شد.

سردار رجبی در کنار آیین افتتاح درمانگاه شهدای تکاب از تعدادی از فعالین راه اندازی این مجموعه درمانی با لوح سپاس تجلیل کردند

در ادامه سردار محمد حسین رجبی با حضور در محل احداث مجموعه خدماتی، رفاهی حوزه مقاومت بسیج سپاه تکاب کلنگ احداث آن را بر زمین زد.

فرمانده سپاه شهدای استان سپس با حضور در منزل شهید والا مقام جنگ رمضان تکاب شهید حمیدرضا تفاضلی با اهدای لوح سپاس خانواده این شهید والا مقام را تکریم کردند.