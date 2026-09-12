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دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و احیای واحدهای آسیبدیده، از تصویب راهکارهای قانونی برای تسویه بدهیهای معوق برق سه واحد صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی وضعیت مطالبات معوق شرکت توزیع نیروی برق استان از صنعتی که با حضور فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان، مدیران عامل و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و ۳ واحد صنعتی برگزار شد. با اشاره به نقش صنعت در اقتصاد و اشتغال، اظهار داشت: حمایت از صنعت میتواند در توسعه و گسترش تولید داخلی آثار مثبت و ماندگاری داشته باشد و لازم است تصمیمات اتخاذ شده بهگونهای باشد که هم حقوق عمومی و مطالبات قانونی حفظ شود و هم مسیر تولید و اشتغال دچار وقفه نشود.
وی افزود: واحدهای صنعتی با توجه به شرایط جنگی اخیر و آسیبهای وارده، نیازمند همراهی و کمک برای بازگشت سریع به چرخه تولید هستند و باید زمینهای فراهم شود تا این واحدها بتوانند فرآیند تولیدات خود را دوباره از سر بگیرند.
فواد نگراوی معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان با تشریح موضوع جلسه، به مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان از سه واحد صنعتی پرداخت و گفت: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی وضعیت بدهیها و اتخاذ راهکارهای تخصصی و قابل اجرا برای پرداخت مطالبات شرکت توزیع نیروی برق در چارچوب مقررات است.
در ادامه این جلسه پس از طرح موضوعات، تبادل نظر و بررسی ابعاد مختلف پروندههای مطروحه، با اتخاذ تدابیر از سوی دادستان مرکز خوزستان، درخصوص نحوه پرداخت مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از سه واحد صنعتی استان، مصوبات لازم اتخاذ و مقرر شد روند تسویه بدهیها مطابق با توافقات صورتگرفته و با هدف جلوگیری از توقف تولید، اجرایی شود.