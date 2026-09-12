شهرداری تهران اعلام کرد:
ارائه خدمات و حمایت از ۵۰ هزار ثبت نام کننده در سامانه سمات
معاون رفاه و مشارکتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با تشریح اقدامات این معاونت در حوزه آسیبهای اجتماعی، مشارکتهای مردمی و خدمات رفاهی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سمنها، گروههای جهادی، خیرین و تشکلهای تخصصی برای حل مسائل اجتماعی پایتخت تأکید کرد و از ساماندهی حدود ۵۰ هزار نفر در سامانه «سمات» و اجرای برنامههای گسترده حمایتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حمیدرضا اشراقی، با اشاره به فعالیت مراکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی گفت: ۲۲ مرکز رشد در شهر تهران فعال هستند که هرکدام مأموریتهای تخصصی در حوزههایی مانند سلامت، محیط زیست، جمعیت و خانواده، کودکان و نوجوانان و پیشگیری از اعتیاد دارند.
وی درباره سامانه «سمات» گفت: سامانه مدیریت الکترونیکی امور اجتماعی تهران با هدف رصد، ساماندهی و مدیریت آسیبهای اجتماعی طراحی شده و امکان پایش وضع اجتماعی مناطق و هدایت خدمات اجتماعی را فراهم میکند. در این سامانه، اطلاعات جامعه هدف ثبت و ساماندهی میشود و افراد و خانوادههای آسیبدیده پس از دریافت خدمات مددکاری و مشاورهای در فرآیند حمایت قرار میگیرند.
اشراقی افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار نفر در این سامانه ساماندهی شدهاند و خدمات مختلفی از جمله حمایتهای معیشتی، آموزشی و تهیه کیف و لوازمالتحریر به جامعه هدف ارائه شده است. همچنین امسال برای دومین سال متوالی، ۵۰ هزار بسته آموزشی برای دانشآموزان نیازمند پیشبینی شده است.
معاون رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: حدود ۶۷۰۰ نفر از شهروندانی که به دلیل شرایط جنگی از محل سکونت خود خارج شده بودند، در ۴۳ هتل تهران اسکان و ساماندهی شدند و در کنار خدمات اقامتی، خدمات مشاورهای، مددکاری اجتماعی، آموزشی و درمانی نیز دریافت کردند.
وی ادامه داد: در برنامههای اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، از جمله مراسم بدرقه و تشییع و همچنین برنامههای مرتبط با اربعین، از ظرفیت گروههای مردمی و فعالان اجتماعی استفاده شده است. در ایام اربعین نیز حدود ۱۷۰ نفر از فعالان اجتماعی و نیروهای سازمانهای مردمنهاد برای حدود ۱۶ روز در مرز مهران مستقر شدند و در ارائه خدمات مشارکت داشتند.
اشراقی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از خانواده و پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: در موضوع ملاقات فرزندان با والدین نیز مددکار اجتماعی و مشاور در کنار خانوادهها حضور دارند و در مواردی که زمینه سازش وجود داشته باشد، تلاش میشود اختلافات خانوادگی به صلح و سازش منجر شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در حل مسائل اجتماعی گفت: برای توسعه مشارکت اجتماعی، نیازمند اصلاح و بهروزرسانی برخی قوانین و مقررات هستیم و در این زمینه از مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران انتظار میرود زمینه حضور مؤثرتر سازمانهای مردمنهاد، خیرین و تشکلهای اجتماعی در مدیریت مسائل اجتماعی را فراهم کنند.