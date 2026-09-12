سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه ست دوم نقطه حیاتی بازی مقابل استرالیا بود، گفت: تیم ایران بعد از از دست دادن ستی مثل آن، نمی‌تواند به‌راحتی احساساتش را بازیابی کند، اما این بار ست سوم را با احساس درست آغاز کردیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل استرالیا و صعود به فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، درباره تفاوت این دیدار با بازی روز گذشته گفت: اولین چیزی که باید بگویم، تفاوت حریف امروز با حریف دیروز بود. استرالیا خیلی بهتر بازی کرد. بازیکنان این تیم قدبلند، قدرتمند و باتجربه هستند و مجبور بودیم در زمین همه توان، اراده و میل به پیروزی خودمان را بگذاریم، در هر توپ و در هر لحظه.

پیاتزا ست دوم را نقطه عطف این مسابقه دانست و افزود: امروز بعد از ست دوم خوب بودیم. برای من، ست دوم نقطه حیاتی بازی بود. معمولاً تیم ایران بعد از از دست دادن ستی مثل آن، نمی‌تواند به‌راحتی احساساتش را بازیابی کند، اما این بار ست سوم را با احساس درست شروع کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره واکنش شاگردانش پس از ست دوم اظهار داشت: انگار ذهنمان را کاملاً از ست دوم پاک کردیم و شروع کردیم به بازی کردن یک ست دیگر، یک بازی دیگر.

وی در ادامه درباره فینال و حریف احتمالی ایران گفت: فینال آخرین قدم است. وقتی از یک کوه بالا می‌روید، ۱۰ متر آخر سخت‌ترین بخش است و هرچه جلوتر می‌روید، کار دشوارتر می‌شود؛ بنابراین باید به موقعیت خودمان فکر کنیم، ببینیم کجا به اندازه کافی قدرتمند هستیم و حریف در چه شرایطی می‌تواند به ما حمله کند.

پیاتزا تأکید کرد، تمرکز تیمش باید روی جزئیات بازی باشد و گفت: باید درباره بازی فکر کنیم، درباره جایی که آنها می‌توانند سرویس بزنند و درباره هر توپ.

وی در پایان درباره احتمال رویارویی با ژاپن در فینال گفت: من هیچ‌وقت قبل از پایان بازی درباره ژاپن صحبت نمی‌کنم. برای من، امروز نیمه‌نهایی بین ژاپن و کره بود. کره یک بازی شگفت‌انگیز مقابل چین انجام داد، پس چرا نتواند یک بار دیگر همین کار را انجام دهد؟