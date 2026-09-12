قم با ۲۲ سهم در ترکیب تیم‌های ملی و کمپ‌های استعدادیابی، حضور پررنگی در مسیر آماده‌سازی هاکی روی یخ ایران برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس فهرست اعلام‌شده، نمایندگان قم شامل ۱۴ مورد حضور در ترکیب تیم‌های ملی و هشت مورد حضور در کمپ‌های استعدادیابی هستند و در پنج کشور مالزی، هند، گرجستان، بلغارستان و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت.

در تیم ملی بزرگسالان مردان ایران برای رقابت‌های قهرمانی جهان که آوریل ۲۰۲۷ در مالزی برگزار می‌شود، ایلیا حمزه، امیرحسین رنجبر، امیرعلی اشعریین و امیر دوستی از قم حضور دارند.

سوگند آقایی، هدیه آقایی و ملیحه علیبیگلو نیز نمایندگان قم در تیم ملی بزرگسالان زنان ایران برای رقابت‌های جهانی هند هستند.

در تیم ملی زیر ۲۰ سال پسران ایران برای مسابقات جهانی گرجستان، امیرحسین رنجبر، امیرعلی اشعریین، امیر دوستی و مهدی مقدم سرپرست تیم از قم حضور دارند.

همچنین فاطمه نظری در تیم ملی زیر ۱۸ سال دختران برای رقابت‌های بلغارستان قرار گرفته و امیرعلی اشعریین و امیر دوستی نیز در تیم زیر ۱۸ سال پسران ایران برای مسابقات آفریقای جنوبی حضور خواهند داشت.

در بخش کمپ‌های استعدادیابی نیز مجید صالحی به عنوان مربی و ایلیا نیکوبیان، امیرعلی موسویان و کیان یزدانپور در کمپ زیر ۱۶ سال پسران حضور دارند.

فاطمه فرهانیان، عسل جواهری و مهرسا حاجیان نیز در کمپ زیر ۱۶ سال دختران حضور دارند و سوگند آقایی به عنوان مربی در کمپ زیر ۱۲ سال دختران فعالیت خواهد کرد.

این حضور گسترده، قم را به یکی از استان‌های دارای سهم قابل توجه در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ تبدیل کرده است.