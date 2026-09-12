معاون آموزش ابتدایی ةآمورش و پرورش استان لرستان افزود: در زیست‌بوم جدید، آموزش از انحصار کتاب درسی فاصله گرفته و به سمت تنوع‌بخشی به مواد و منابع آموزشی، متناسب‌سازی حجم محتوا و زمان آموزش با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان و توجه به تفاوت‌های فردی حرکت می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه شخصی‌سازی یادگیری و توجه بیشتر به عدالت آموزشی را فراهم کند.

وی با تأکید بر رویکرد تربیت یکپارچه و چندساحتی افزود: در این الگو، هدف تنها انتقال دانش نیست، بلکه تقویت شایستگی‌های پایه دانش‌آموزان و توجه همزمان به ساحت‌های اخلاقی، اجتماعی و شناختی دنبال می‌شود و مدرسه از یک مجری صرف برنامه درسی به نهادی برای طراحی و انطباق فرآیند یادگیری و تربیت تبدیل خواهد شد.

معتمدی همچنین توانمندسازی حرفه‌ای مجریان را یکی از الزامات اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: یک دوره آموزشی حضوری فشرده ۶ روزه برای آموزگاران و کادر اجرایی مدارس پایلوت استان برگزار می‌شود و در ادامه هم دوره‌های توانمندسازی به‌صورت ترکیبی حضوری و مجازی در طول سال تحصیلی برای مجریان طرح تداوم خواهد داشت.

معاون آموزش ابتدایی استان لرستان بیان کرد: طرح «زیست‌بوم جدید» با هدف دستیابی به الگوی عملیاتی «برنامه درسی مدرسه‌ای» در دوره اول ابتدایی لرستان آغاز شده است و تجربه و نتایج حاصل از اجرای آن در مدارس پایلوت، می‌تواند مبنایی برای بررسی و تعمیم این رویکرد در سایر مدارس استان قرار گیرد.