با اجرای دو هزار و ۸۵۰ متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، عملیات توسعه شبکه فاضلاب در نقاط بدون شبکه شهر دیزیچه در مبارکه به پیشرفت ۸۰ درصدی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با شناسایی نقاط بدون شبکه فاضلاب و دارای متقاضی در شهر دیزیچه، عملیات توسعه این شبکه به طول سه هزار و ۵۶۰ متر با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر در حال اجراست.

تاکنون دو هزار و ۸۵۰ متر از شبکه پیش‌بینی‌شده به اجرا در آمده و در حدود ۸۰ درصد عملیات لوله‌گذاری محقق شده است.

با تکمیل این طرح، امکان اتصال ۱۸۰ انشعاب فاضلاب جدید به شبکه فراهم می‌شود و درحدود ۵۰۰ نفر از ساکنان شهر دیزیچه زیر پوشش خدمات جمع‌آوری فاضلاب قرار می‌گیرند.