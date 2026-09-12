مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی، همکاری و همراهی نیروی انتظامی را یکی از ظرفیت‌های مهم در پیشگیری و مقابله با تخلفات حوزه آب دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محجوبی در دیدار با سردار علیرضا دلیری فرمانده جدید نیروی انتظامی استان یزد گفت: منابع آب زیرزمینی یزد سرمایه‌ای ارزشمند و راهبردی برای استان است و حفاظت از آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود است.





وی افزود: نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت‌های گسترده و نقش مؤثر خود در اجرای قانون، می‌تواند در پیشگیری از تخلفات، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و کمک به اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با منابع آب نقش مؤثری ایفا کند.





مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین بر ضرورت استمرار تعامل میان دو مجموعه تأکید و تصریح کرد: حفاظت از منابع آب موضوعی فرابخشی است و تقویت هماهنگی میان این شرکت و نیروی انتظامی می‌تواند زمینه را برای صیانت مؤثرتر از منابع آبی استان و برخورد با تخلفات فراهم کند.





در این دیدار همچنین بر توسعه همکاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت‌های موجود و استمرار هماهنگی میان دو مجموعه در راستای حفاظت از منابع آب و زیرساخت‌های آبی استان تأکید شد.