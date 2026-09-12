جایزه رساله برتر دکتری هوش مصنوعی؛ پیوند دانشگاه و صنعت
دبیر اجرایی رویداد «جایزه رساله برتر دکتری هوش مصنوعی» از برنامهریزی برای شناسایی و معرفی برترین رسالههای دکتری این حوزه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای برتر، حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت برگزار میشود.
دکتر الهام فراهانی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
گفت: با توجه به نقش روزافزون هوش مصنوعی در تحول صنایع و خدمات دیجیتال، شناسایی و حمایت از پژوهشهای دانشگاهی دارای قابلیت اثرگذاری علمی و صنعتی، از الزامات توسعه زیستبوم هوش مصنوعی کشور است.
تمرکز بر پژوهشهای کاربردی
وی افزود: تمرکز این رویداد بر شناسایی، ارزیابی و معرفی برترین رسالههای دکتری حوزه هوش مصنوعی، بهویژه پژوهشهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، است.
فراهانی گفت: تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، شناسایی استعدادهای برتر، معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه و هدایت پژوهشهای هوش مصنوعی به سمت نیازهای واقعی صنعت از مهمترین اهداف این رویداد است.
چهار محور اصلی داوری
دبیر اجرایی رویداد درباره محورهای موضوعی جایزه گفت: رسالهها در چهار محور «هوش مصنوعی بنیادی»، «زیرساخت و اجرای هوش مصنوعی»، «هوش مصنوعی امن و قابل اعتماد» و «کاربردهای میانرشتهای و حل مسائل کلان» بررسی میشوند.
وی افزود: یادگیری ماشین و عمیق، هوش مصنوعی مولد، مدلهای زبانی بزرگ، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین، هوش مصنوعی لبه، اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل دادههای بزرگ، هوش مصنوعی توضیحپذیر، امنیت سایبری و کاربردهای هوش مصنوعی در مخابرات، شبکههای ارتباطی و صنایع از جمله موضوعات مورد توجه هستند.
شرایط شرکت و نحوه ارزیابی
فراهانی اظهار کرد: شرکتکنندگان باید دانشآموخته دوره دکتری باشند و از رساله خود دفاع کرده و نمره قبولی دریافت کرده باشند. همچنین رساله باید در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴ دفاع شده و در حوزههای مورد هدف رویداد قرار داشته باشد.
وی افزود: ارزیابی رسالهها بر اساس شاخصهای علمی و کاربردی انجام میشود که در چارچوب اولیه، ۲۰ امتیاز به کیفیت پژوهش، ۵۰ امتیاز به قابلیت و میزان کاربرد دستاوردهای تحقیقاتی در صنعت و ۳۰ امتیاز به کیفیت مقالات منتشرشده اختصاص یافته است.
دبیر اجرایی رویداد گفت: پس از ارزیابی تخصصی و رتبهبندی، سه رساله برتر با تأیید شورای سیاستگذاری معرفی خواهند شد.
پنج داور برای انتخاب برگزیدگان
فراهانی درباره ترکیب کمیته داوری گفت: کمیته داوری پنج عضو دارد که دو نفر به پیشنهاد انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، دو نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای مرتبط به پیشنهاد همراه اول و یک نفر نیز بهعنوان دبیر کمیته داوران و دبیر اجرایی رویداد انتخاب میشوند.
وی افزود: کیفیت علمی، روششناسی، نوآوری، نتایج پژوهش، قابلیت کاربرد صنعتی و دستاوردهای علمی و فناورانه، مهمترین شاخصهای مورد بررسی داوران خواهد بود.
۱۵۰ میلیون تومان جایزه برای سه رساله برتر
فراهانی درباره جوایز این رویداد اظهار کرد: در مجموع ۱۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای سه رساله برتر در نظر گرفته شده که شامل ۷۰ میلیون تومان برای رتبه نخست، ۵۰ میلیون تومان برای رتبه دوم و ۳۰ میلیون تومان برای رتبه سوم است.
وی افزود: اعطای لوح تقدیر و تندیس، معرفی برگزیدگان و دستاوردهای آنان به صنعت و ایجاد ارتباط با مجموعههای صنعتی و فناور نیز از دیگر مشوقهای این رویداد است.
گامی برای استمرار ارتباط دانشگاه و صنعت
دبیر اجرایی رویداد در پایان گفت: هدف از برگزاری این جایزه، صرفاً انتخاب چند رساله برتر نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای شناسایی پژوهشگران مستعد، معرفی ظرفیتهای علمی کشور و ایجاد مسیر ارتباطی میان دانشگاه و صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد میتواند زمینهساز ایجاد یک برنامه سالانه برای شناسایی پژوهشهای اثرگذار در حوزه هوش مصنوعی، حمایت از تجاریسازی دستاوردهای منتخب و اتصال پژوهشگران جوان به نیازهای واقعی صنعت باشد.