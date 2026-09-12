پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی گفت؛ با اجرای طرح تحول احیای پوشش گیاهی مراتع، تولید علوفه مرتعی تا ۵ میلیون تن در سال افزایش مییابد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ابوالقاسم حسینپور با بیان اینکه برنامه ویژهای برای احیا و غنیسازی ۵۰ میلیون هکتار مراتع کمتراکم کشور در نظر گرفته شده، تصریح کرد: با احیای مراتع درجه ۳ کشور در قالب طرح تحول احیای پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه مراتع، ظرفیت تولید علوفه مراتع به میزان ۵ میلیون تن در سال افزایش مییابد.
وی اعتبار مورد نیاز این طرح را ۳۰ هزار میلیارد تومان خواند و افزود: تاکنون طرح مرتعداری در سطح ۴۷ میلیون هکتار تهیه شده و برنامه عملیاتی توسعه طرحهای مرتعداری در سطح ۳۶ میلیون هکتار مراتع باقیمانده هدفگذاری شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: امسال بازنگری و احاله مدیریت طرح مرتعداری در سطح چهار میلیون هکتار در دستور کار است و سهم تعهدات استانها در توسعه طرحهای مرتعداری به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها ابلاغ شده است.
وی به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در حفظ و احیای ۲۰ میلیون هکتار مراتع اشاره کرد و در همین حال با توجه به اعتبارات اندک این بخش حیاتی که علاوه بر کارکردهای زیستی، سهم درخوری در تامین گوشت و فرآوردههای دامی دارد، از تصمیمگیران و برنامهریزان امر در مجلس و دولت خواست با تداوم و تقویت حمایتها و پشتیبانیها برای تخصیص منابع لازم، به تحقق طرحها و برنامههای ویژه احیای مراتع و افزایش تولید علوفه کمک کنند.