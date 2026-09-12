فرمانده انتظامی ماهشهر از اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۵۲ متهم شامل ۳۷ نفر معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر، هشت محکوم متواری، چهار عامل تیراندازی و سه نفر حامل سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله محور با محوریت، برخورد با سارقان، فروشندگان موادمخدر، عاملان تیراندازی غیرمجاز و توقیف وسایل نقلیه متخلف در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۱۶۸ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۵ دستگاه خودروی فاقد پلاک و مدارک و پلاک مخدوش توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد پنج قبضه سلاح جنگی و شکاری فاقد مجوز، مقدار یک هزار و ۳۵۰ گرم انواع مواد مخدر و پنج فقره تیراندازی غیرمجاز کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.