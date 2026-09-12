فرمانده انتظامی شهرستان اردکان از شناسایی و دستگیری سه سارق اماکن نیمه ساز و یک مالخر توسط ماموران کلانتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ نظری فرد گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سرقت از اماکن نیمه ساز و ساختمان‌های در حال احداث، عوامل پلیس به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران کلانتری شهید رجایی اردکان با پایش اطلاعاتی محل وقوع جرم، هویت سه سارق و یک مالخر را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به چهار فقره سرقت از اماکن نیمه ساز اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.