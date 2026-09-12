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نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برکناری فرمانده پلیس استان میسان را صادر کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، علی فالح الزیدی نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برکناری فرمانده پلیس استان میسان را صادر کرد.
صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد مدیران دستگاههای امنیتی این استان نیز از سمتهای خود کنار گذاشته شده و برای انجام تحقیقات به مراجع مربوطه معرفی میشوند.
به گفته وی این تصمیمات در پی رخنههای امنیتی اخیر در استان میسان اتخاذ شده است.
این در حالی است که دولت عراق پیشتر اعلام کرده بود حمله به تأسیسات نفتی عربستان از یکی از مناطق استان میسان انجام شده است.