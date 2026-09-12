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دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته بر ضرورت شکلگیری چرخه همکاری میان شرکتهای کوچک و دانشبنیان و صنایع بزرگ کشور تأکید کرد و گفت: ایجاد این ارتباط میتواند با تقویت توانمندی شرکتهای فناور، مسیر ورود آنها به زنجیره تأمین صنایع بزرگ و تثبیت جایگاهشان در بازار را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید ضرغامی دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی، با اشاره به ظرفیتهای حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بهرهگیری از ابزارهایی همچون اعتبار مالیاتی را فرصتی برای توسعه شرکتهای کوچک و دانشبنیان و همزمان پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنایع بزرگ دانست.
ضرغامی افزود: اتصال شرکتهای کوچک به زنجیره تأمین صنایع بزرگ، علاوه بر تسریع روند رشد این شرکتها، زمینه افزایش سهم آنها از بازار را فراهم میکند و میتواند به شکلگیری یک چرخه پایدار میان توانمندی فناورانه، نیاز صنعتی و بازار منجر شود.
در ادامه این بازدید، جمعی از شرکتهای فعال در حوزههای تولید سنسور، مواد عایق پیشرفته، رنگدانهها و مواد مغناطیسی، ظرفیتها، نیازها و چالشهای خود را مطرح کردند.
ضرغامی همچنین در بازدید از یک شرکت فناور فعال در حوزه ساخت اعضای مصنوعی بدن، این حوزه را از بخشهای راهبردی برای کاهش آثار محدودیتهای ناشی از تحریمها دانست و بر ضرورت توسعه توانمندی داخلی در زمینه تجهیزات پزشکی پیشرفته تأکید کرد.
وی توسعه فناوری و تولید داخلی تجهیزات پزشکی پیشرفته را اقدامی مؤثر در تأمین نیاز بیماران، کاهش ارزبری و ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی عنوان کرد و افزود: سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای داخلی، میتواند زمینه ارتقای جایگاه ایران در بازار تجهیزات پزشکی پیشرفته را فراهم کند.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته در پایان، مدل همکاری میان ستاد، اعضای هیئت علمی دانشگاه، پارک علم و فناوری، شرکتهای مستقر و صنایع بزرگ را مدلی مؤثر برای کاهش ریسک طرحهای تحقیق و توسعه دانست.
ضرغامی خاطرنشان کرد: شکلگیری این مدل همکاری و اتصال منسجم ظرفیتهای علمی، فناورانه و صنعتی میتواند ریسک اجرای طرحهای تحقیق و توسعه را کاهش دهد و با تبدیل دستاوردهای پژوهشی و فناورانه به محصولات و راهکارهای مورد نیاز صنعت، زمینه ایجاد بازدهی اقتصادی و درآمدزایی مستمر را در کشور فراهم کند.