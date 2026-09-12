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وزیر ورزش و جوانان ایران در دیدار با دبیرکل سیزم (شورای بینالمللی ورزشهای نظامی) آمادگی ورزش کشورمان را برای میزبانی از رقابتهای تک رشتهای ارتشهای جهان مطرح کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در جریان سفر دو روزه خود به ازبکستان با روبرتو رکیا، دبیرکل سیزم (شورای بینالمللی ورزشهای نظامی) نیز دیدار کرد. این ملاقات در حاشیه برگزاری رقابتهای کوراش نظامیان جهان در تاشکند، انجام شد که امیر فولادی، مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور مرتبط با نیروهای مسلح هم در آن حضور داشت.
آغاز صحبتهای وزیر ورزش و جوانان با دبیرکل سیزم گزارشی از آخرین وضعیت ورزش نیروهای مسلح در ایران بود. وی در این رابطه به تأسیس فدراسیونی مستقل برای ورزشهای نظامیان اشاره کرد و گفت: ورزش نیروهای مسلح در ایران سابقهای طولانی دارد و مطمئناً تشکیلات سیزم با ظرفیتهای ورزشکاران ایرانی آشناست. وزارت ورزش و جوانان ایران به جهت اینکه حمایت بهتری از این حوزه داشته باشد، در نظر دارد فدراسیونی مستقل برای ورزش نظامیان در کشور راهاندازی کند.
دنیامالی با بیان اینکه ورزش نیروهای مسلح ایران یکی از قطبهای منطقه است، پیشنهاد میزبانی رویدادهای مختلف زیر نظر سیزم را مطرح کرد. او توضیح داد: نیروهای نظامی در ایران گسترده هستند و بر همین اساس فعالیتهای ورزشی آن حداقل در منطقه جایگاه درخور توجهی دارد. هر چند که برخی از رشتههای ما همیشه در بازیهای جهانی پای ثابت مدالآوریها بودهاند. با این حال، اما موضوع مدالآوری در بازیهای ارتشهای جهان برای ما خیلی برجسته نیست و ما بر این باوریم که این رقابتها بهانهای برای توسعه روابط ملتها با یکدیگر است. با توجه به این موضوع ایران آمادگی این را دارد که مسابقات بینالمللی نیروهای مسلح را میزبانی کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ایران پیش از این رقابتهای وزنهبرداری سیزم را در استان مازندران برگزار کرده که موفق هم عمل کرده است. ایران میتواند در رشتههایی که مزیت نسبی دارد، هر سال رویدادهای مهمی را در قالب مسابقات سیزم برگزار کند. برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر برنامههایی است که ما علاقهمندیم زمینه همکاری کشورمان با سیزم باشد.
روبرتو رکیا، دبیرکل سیزم نیز اهتمام وزارت ورزش و جوانان ایران را در قبال توسعه ورزش نظامیان جهان و تعامل با این شورای بینالمللی ستودنی توصیف کرد و گفت: همبستگی وزارت ورزش و جوانان با نیروهای مسلح برای ما بسیار خوشحالکننده است. تأسیس فدراسیون برای ورزش نیروهای مسلح گواه روشنی بر این موضوع است. بهخصوص اینکه من در طول چهار سال گذشته حمایتهای خوبی از ایرانیها در برگزاری بازیهای نظامیان جهان دیدهام.
وی با بیان اینکه برای اولین بار است که مسابقات کوراش در سطح رقابتهای ارتشهای جهان برگزار میشود، تصریح کرد: ایران و ازبکستان دو کشوری هستند که در کوراش توانمندی بالایی دارند. امیدواریم شرایط به گونهای فراهم آید که ما بتوانیم کوراش را هم به فهرست بازیهای ارتش جهان اضافه کنیم. امسال تقاضای زیادی جهت اضافه شدن برخی ورزشهای جدید از سوی کشورهای مختلف برای بازیهای جهانی داشتیم، اما من فکر میکنم کوراش بالاترین شانس را داشته باشد.
دبیرکل سیزم در پایان اضافه کرد: ماهیت بازیهای جهانی ارتشهای جهان به این شکل است که بیشتر ورزشهای المپیکی در فهرست رقابتهای آن قرار دارند. ما برای اینکه بخواهیم رشتههای جدید را به این رویداد اضافه کنیم بهتر است در کنار آن مسابقات المپیکی را هم برگزار کنیم که بتوانیم بهتر آن را به جامعه مخاطب بشناسانیم. مثلاً بهتر بود در کنار همین مسابقات کوراش در تاشکند رقابتهای جودو هم برگزار میشد که کشورهای بیشتری در آن حضور داشته باشند.
در ادامه این نشست، امیر فولادی نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درباره همکاریهای مشترک بین ایران و سیزم (شورای بینالمللی ورزشهای نظامی) را ارائه و دبیرکل سیزم نیز ابراز امیدواری کرد که بهزودی زمینههای این تعاملات را مهیا خواهد کرد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برای بازدید از امکانات و زیرساختهای ورزشی ازبکستان و امضای سند همکاریهای ورزشی با این کشور به تاشکند سفر کرده است.