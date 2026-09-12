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در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران اعلام شد: زنگ جوانهها ۳۰ شهریور و زنگ شکوفهها ویژه دانشآموزان کلاس اولی ۳۱ شهریور در مدارس استان به صدا در میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در آستانه بازگشایی مدارس برگزار و زمان آغاز سال تحصیلی جدید مقاطع مختلف در استان اعلام شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این جلسه گفت: زنگ «جوانهها» ۳۰ شهریور، زنگ «شکوفهها» ویژه دانشآموزان کلاس اولی ۳۱ شهریور و زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز چهارشنبه ۱ مهر ماه در مدارس به صدا در میآید.
کلبادینژاد افزود: کودکان کودکستانی نیز همزمان با سراسر کشور از ۱۲ مهر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به دیگر دستور جلسه شورای آموزش و پرورش، گفت: وضعیت ۶۶ مدرسه آسیبدیده از سیل اخیر مازندران به صورت ویژه بررسی شد.
استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به روند بازسازی مدارس آسیبدیده، از تکمیل بخش عمده این مدارس تا یک هفته آینده خبر داد و گفت: تلاش میکنیم مدارس آسیبدیده را هرچه سریعتر تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار دهیم.
یونسی افزود: رئیسجمهور نیز در پیگیری موضوع، بر تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی مدارس تأکید کرده است.
بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تعطیلی برخی مدارس روستایی و بلاتکلیف ماندن زمینهای واگذار شده به آموزش و پرورش، بر تشکیل بانک اطلاعاتی این زمینها تأکید کرد.
وی گفت: پس از شناسایی و ساماندهی این زمینها، با نظر دهیاران و شوراهای روستا میتوان زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای طرحهای ورزشی و آموزشی را فراهم کرد تا ضمن تعیین تکلیف این املاک، منابعی نیز برای آموزش و پرورش ایجاد شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز گفت: میزان ثبتنام دانشآموزان، مبنای تعیین میزان واکسن مورد نیاز برای مقطع اول ابتدایی خواهد بود.
در این نشست همچنین بر ضرورت تسریع خانوادهها در ثبتنام دانشآموزان تأکید شد؛ چراکه ثبت سفارش کتابهای درسی بر اساس آمار ثبتنام انجام میشود و پس از تکمیل ثبتنام، امکان تأمین و توزیع کتابها در بازه زمانی موردنظر فراهم خواهد شد.
در ادامه این جلسه مقرر شد برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، به جای توزیع مستقیم کالا، کارت خرید در اختیار آنان قرار گیرد تا دانشآموزان شناساییشده بتوانند نیازهای خود را متناسب با نیازشان خریداری کنند.
بررسی وضعیت زمینهای بلااستفاده و بلاتکلیف آموزش و پرورش در روستاها نیز از دیگر دستورهای این نشست بود.
مرشدی و گزارشی از این جلسه: