پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از ۱۰ اتحادیه برتر استان که در جریان جنگ تحمیلی سوم با حضور مسئولانه در میدان اقتصادی و مدیریت بازار، نقش موثری در پشتیبانی از جبهههای نبرد ایفا کردند، تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش موثر اصناف و اتحادیهها در مدیریت موفق بازار در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: ۱۰ اتحادیه برتر استان به پاس روحیه مسئولیتپذیری و نقشآفرینی در شرایط جنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی افزود: اصناف و اتحادیههای استان در روزهای جنگ رمضان با احساس مسئولیت و حضور موثر در عرصه اقتصادی، در تامین و توزیع کالا و آرامشبخشی به بازار نقش مهمی ایفا کردند و عملا در پشت جبهههای نبرد با دشمن پای کار وطن ایستادند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم همچنین با اشاره به خسارتهای واردشده به بخش تولید استان در جریان حملات دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونی گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان در این حملات آسیب جدی دیدند، اما تولیدکنندگان با همت و تلاش، واحدهای آسیبدیده را دوباره به مدار تولید بازگرداندند.
کریمی ادامه داد: به منظور قدردانی از این روحیه مقاومت و تلاش، از سه واحد تولیدی آسیبدیده که به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی بخش تولید استان شناخته میشوند نیز تجلیل شد.
وی تاکید کرد: همراهی اصناف، اتحادیهها و تولیدکنندگان در شرایط جنگی نشان داد که بخش اقتصادی استان علاوه بر تامین نیازهای مردم، در دفاع از کشور و حفظ جریان تولید نیز مسئولانه عمل میکند.