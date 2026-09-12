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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ظرفیت جامعه ورزش برای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت گفت: ورزشکاران میتوانند بهعنوان گروههای مرجع، در ارتقای سواد محیط زیستی و اصلاح الگوی مصرف نقشآفرین باشند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری امروز شنبه در دیدار با جمعی از مدیران و ملیپوشان فدراسیون ووشو که در نشست شورای معاونین سازمان برگزار شد، با اشاره به ارتباط میان ورزش و محیط زیست افزود: در شهرهای بزرگی مانند تهران، آلودگی هوا و شرایط نامساعد محیطی میتواند فعالیتهای ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی امکان بهرهمندی از ورزش سالم کاهش مییابد.
وی افزود: در مقابل، فعالیتهایی همچون کوهپیمایی، قایقرانی و دوچرخهسواری ارتباط مستقیمی با طبیعت دارند و میتوان از ظرفیت ورزش برای تقویت پیوند جامعه با طبیعت و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بهره گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ورزشکاران بهعنوان گروههای مرجع اجتماعی تصریح کرد: بسیاری از جوانان و نوجوانان، ورزشکاران را الگوی رفتاری خود میدانند و از این ظرفیت میتوان برای افزایش آگاهی، ارتقای سواد محیطزیستی و ایجاد تغییرات رفتاری در جامعه استفاده کرد.
انصاری با اشاره به گونههای متعدد در معرض خطر انقراض در کشور گفت: فدراسیونهای ورزشی میتوانند در معرفی و حمایت از گونههای در معرض خطر و افزایش حساسیت عمومی نسبت به تنوع زیستی نقشآفرین باشند.
وی حمایت فدراسیون فوتبال از یوزپلنگ آسیایی را نمونهای شاخص از این ظرفیت دانست و افزود: با توجه به تعدد گونههای در معرض خطر، سایر فدراسیونهای ورزشی نیز میتوانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به چالشهایی همچون ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب و مدیریت پسماند اظهار کرد: ورزشکاران با توجه به جایگاه اجتماعی و نفوذ خود میتوانند در اصلاح الگوهای مصرف و ترویج رفتارهای سازگار با محیط زیست اثرگذار باشند.
وی «ورزش سبز» را یکی از مفاهیم مهم در عرصه ورزش جهان دانست و گفت: کاهش ردپای کربن رویدادهای ورزشی، مدیریت پسماند، آب و انرژی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و توجه به مؤلفههای محیطزیستی در زیرساختها و برگزاری رویدادهای ورزشی از جمله محورهای ورزش سبز است که باید در کشور نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انصاری با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی جنگ و آسیب واردشده به برخی مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستمهای ساحلی کشور گفت: جامعه ورزش میتواند با انتقال پیامهای محیطزیستی، اهمیت حفاظت از طبیعت و محیط زیست ایران را به جامعه جهانی منتقل کند.
آمادگی فدراسیون ووشو برای همکاری محیطزیستی
امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت موضوع پایداری در ورزش بینالمللی گفت: ورزش در عرصه جهانی توجه ویژهای به موضوع محیط زیست، انرژی و پایداری دارد و جامعه ورزش میتواند از این ظرفیت برای افزایش آگاهی و فرهنگسازی محیطزیستی استفاده کند.
وی با تأکید بر آمادگی فدراسیون ووشو برای همکاری در حوزه محیط زیست افزود: فدراسیون ووشو با افتخار در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و تلاش میکند از ظرفیت ورزشکاران برای انتقال پیامهای محیطزیستی و حفاظت از این میراث ارزشمند بهره بگیرد.
تشکیل کارگروه ورزش و محیط زیست
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز آموزش، فرهنگسازی و تغییر رفتار جامعه را از ارکان مهم حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: ورزشکاران به دلیل محبوبیت و نفوذ اجتماعی، ظرفیت ویژهای برای اثرگذاری بر افکار عمومی دارند و حتی در دورترین نقاط کشور نیز میتوانند در افزایش آگاهی عمومی نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ورزش و محیط زیست اظهار کرد: سیاستگذاری در زمینه آموزش مربیان، مدیران باشگاهها و ورزشکاران و همچنین استفاده از ظرفیت رویدادهای بزرگ ورزشی در سطح ملی و بینالمللی، از جمله محورهای فعالیت این کارگروه است.
کیادلیری با اشاره به برگزاری مسابقات ووشو در ژاپن افزود: با توجه به استقبال و مسئولیتپذیری فدراسیون ووشو، این فدراسیون بهعنوان سفیر محیط زیست در این رویداد حضور خواهد داشت و ۱۲ ملیپوش اعزامی نیز پیامهای محیطزیستی را همراه خود خواهند داشت.
وی همچنین با اشاره به مفهوم تعادل در فلسفه ووشو گفت: مفهوم تعادل در این ورزش با تعادل در طبیعت همخوانی دارد و میتواند زمینهای برای پیوند هرچه بیشتر ورزش و حفاظت از محیطزیست فراهم کند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت ورزش برای حفاظت از تنوع زیستی
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز با اشاره به سابقه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه ورزش گفت: در دورههای گذشته، همکاری نزدیکی میان سازمان و بخشهای فرهنگی و اجتماعی وزارت ورزش وجود داشت و بسیاری از فدراسیونها در حوزه فرهنگسازی، آموزش و اطلاعرسانی محیطزیستی مشارکت داشتند.
وی افزود: در آن مقطع، فدراسیونهای مختلف ورزشی گونههایی از حیاتوحش را بهعنوان نماد خود انتخاب کرده بودند و این ظرفیت میتواند بار دیگر برای معرفی گونههای ارزشمند و در معرض خطر و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی مورد استفاده قرار گیرد.
ظهرابی با اشاره به اهمیت کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا، بر ضرورت توجه به حفاظت از تنوع زیستی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و اجتماعی برای صیانت از ذخایر ژنتیکی کشور تأکید کرد.
در پایان این نشست، سهیل موسوی و دیانا رحیمی، ملیپوشان فدراسیون ووشو، بهعنوان نمایندگان و سفیران محیط زیست در مسابقات پیشرو معرفی شدند. این نسخه برای خروجی سایت مناسبتر است، چون تیتر اصلی حفظ شده، لید مستقیمتر شده و چهار بخش فرعی فقط در جاهایی آمده که واقعاً تغییر موضوع داریم.