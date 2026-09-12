شهردار شادگان از آمادگی کامل این شهرداری برای اجرای طرح استقبال از مهر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی زاهدی اظهار کرد: این طرح به منظور شاداب سازی شهر جهت استقبال از سال تحصیلی جدید انجام شده و طی آن شرایط شهر جهت بازگشایی مدارس مهیا خواهد شد.

وی افزود: پاکسازی و جمع آوری نخاله ساختمانی، هرس درختان، رنگ آمیزی سرعت گیرها، نصب علائم ترافیکی و لکه گیری آسفالت معابر خیابان‌های منتهی به مدارس شهر جهت تردد دانش آموزان از برنامه‌های طرح استقبال از مهر است.

شهردار شادگان ادامه داد: نیرو‌های خدمات شهری این شهرداری از روز‌های گذشته تاکنون طبق برنامه ریزی و موارد مطرح شده با فعالیت‌های مختلف خدمات شهری در حال اجرای این طرح هستند تا شرایط لازم برای حضورهرچه بهتر دانش آموزان در مدارس فراهم شود.

زاهدی گفت: این اقدامات منجر به ایجاد شرایط مطلوب برای حضور دانش آموزان در مدارس و افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین آنها در آغازین روز‌های سال تحصیلی جدید می‌شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان نیز از اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: مانور بازگشایی مدارس در روز یکشنبه ۲۲ شهریور سال جاری در شادگان برگزار می‌شود.

محمود حسونی‌زاده به برگزاری جشن‌های شهرستانی و پیگیری ثبت‌نام حداکثری دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: مانور بازگشایی مدارس در این شهرستان با هدف فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان، آغاز خواهد شد.

در سال تحصیلی جدید، ۳۶۶ مدرسه شادگان در آستانه بازگشایی مدارس آماده شدند.