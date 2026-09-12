کارشناس هواشناسی استان یزد: تا سه‌شنبه تغییرات دمایی ناچیز و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور، عمدتاً به شمال و مرکز استان مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی چهار روز آینده آسمان اکثر مناطق استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.



وی ادامه داد: طی همین مدت گاهی وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک بویژه در ساعات بعدازظهر و شب دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: تا سه‌شنبه تغییرات دمایی ناچیز و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور، عمدتاً به شمال و مرکز استان مورد انتظار است.