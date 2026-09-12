به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در مراسمی با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) ، اعضای تامین و اداری معمتمدین ، پیش کسوتان وبسیجیان سرهنگ پاسدار معارف الفتی به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه جوانرود معرفی و از خدمات سرهنگ پاسدار حامد پیرو قدر دانی شد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در این مراسم به جایگاه عزت و افتخار ایران اسلامی اشاره کرد و گفت : در جنگ های تحمیلی اخیر امریکا استکبار جهانی با تمام تجهیزات و فناورهای روز دنیا به جنگ با ایران اسلامی امدند اما به برکرت رهنمودهای امین انقلاب ،حضور مردم در خیابان ها حضور نیرهای مسلح در میدان و مهمتر از همه اراده الهی دشمن شکست خورد وایران اسلامی در جایگاه عزت ، شوکت و افتخار ایستاده است .

سردار بهمن ریحانی افزود : امروز که دشمن در جنگ نظامی شکست خورده است با انواع توطئه و ترفند به دنیال این است با ایجاد اختلاف و دو قطبی سازی تاب اوری ما در حوزه های سیاسی ، امنیتی و اقتصادی و کم کند که در این راستا نیز شکست خورده است

وی اظها داشت : تازمانی که ملت ما بر اساس اصول در مسیر وحدت وپیروی از ولایت حرکت کند پیروز خواهد شد.

امام جمعه جوانرود نیز با تاکید وحدت و برادری گفت : وحدت و انسجام رمز موفقیت ما در برابر دشمنان است .

ماموستا ملاسید محمدمحمدی افزود : امروز ملت ایران اسلامی به ویژه مردم جوانرود با هوشیا و بصیر و حضور در میدان توطئه های شوم دشمن را خنثی کرده اند.