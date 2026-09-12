به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر،معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: این حادثه مرگبار که در ۴۸ دقیقه بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، بعد از پل اتوبان ساوه به وقوع پیوست و در این سانحه، راننده (داماد) یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ (ماشین عروس) به علت نامعلوم پس انحراف از مسیر خود با شدت به نیوجرسی بتنی میانه بزرگراه برخورد و واژگون می‌شود.

وی افزود: داماد ۳۶ ساله و عروس ۳۰ ساله به دلیل نبستن کمربند ایمنی و صدمات وارده مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه عروس جوان به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.تصریح کرد: علت تامه این حادثه با توجه به شدت خسارات و صدمات وارده توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در حال بررسی است و نتیجه نهایی پس از تکمیل گزارش کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد.