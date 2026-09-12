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دولت چین با انتشار «برنامه اقدام هوش مصنوعی + آموزش»، استراتژی بلندمدت خود را برای تحول نظام آموزش عالی تا سال ۲۰۳۰ ترسیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از «East Asia Forum»، پکن در تلاش است تا میان زیرساختهای هماهنگ دولتی و اجرای انعطافپذیر در دانشگاهها تعادل ایجاد کند. بر این اساس، دولت مرکزی منابع مالی و استانداردها را فراهم میکند، اما هر دانشگاه متناسب با رشتهها و نیازهای محلی خود، نحوه تعامل با هوش مصنوعی را تعیین میکند.
یکی از محورهای اصلی این تحول، «پلتفرم ملی آموزش هوشمند» است که امکان دسترسی رایگان استادان و دانشجویان به مدلهای تخصصی AI را فراهم کرده است. سرعت این تغییرات در دانشگاههای پیشرو خیرهکننده است؛ بهطوری که در دانشگاه «تسینگهوا»، تعداد دورههای مجهز به هوش مصنوعی از ۸ دوره در سال ۲۰۲۳ به ۴۵۱ دوره در بهار ۲۰۲۶ رسیده است.
در کنار این پیشرفتها، چین برای حفظ اصالت علمی، به جای ممنوعیت، رویکرد «خط قرمز» را در پیش گرفته است. بر اساس این قانون، استفاده از AI مجاز است، اما ارائه خروجیهای ماشین به نام خود یا پنهان کردن استفاده از هوش مصنوعی در پژوهشها، ممنوع است. هدف نهایی پکن این است که تجارب دانشگاههای برتر را به الگوهایی ملی تبدیل کند تا تمام موسسات آموزشی، حتی مراکز کمبرخوردار، از این تحول بهرهمند شوند.