پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی چهارمحال و بختیاری از ۱۱ پایگاه جدید، چهار پایگاه موتورلانس و یک پایگاه ویژه بانوان به شبکه اورژانس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت: طی یک سال گذشته ۶ پایگاه جدید افتتاح و دو پایگاه نیز آماده بهرهبرداری شده است. همچنین چهار پایگاه بهطور اساسی بازسازی و ۶ پایگاه دیگر در حال بازسازی هستند.
وی افزود: اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری با ۴۷۰ نیروی عملیاتی و ۳۰ نیروی ستادی در قالب ۶۲ پایگاه زمینی و یک پایگاه هوایی به مردم خدمات ارائه میکند.