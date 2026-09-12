رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از ۱۱ پایگاه جدید، چهار پایگاه موتورلانس و یک پایگاه ویژه بانوان به شبکه اورژانس استان خبر داد.

افزوده شدن ۱۱ پایگاه جدید به شبکه اورژانس استان چهارمحال و بختیاری

افزوده شدن ۱۱ پایگاه جدید به شبکه اورژانس استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت: طی یک سال گذشته ۶ پایگاه جدید افتتاح و دو پایگاه نیز آماده بهره‌برداری شده است. همچنین چهار پایگاه به‌طور اساسی بازسازی و ۶ پایگاه دیگر در حال بازسازی هستند.

وی افزود: اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری با ۴۷۰ نیروی عملیاتی و ۳۰ نیروی ستادی در قالب ۶۲ پایگاه زمینی و یک پایگاه هوایی به مردم خدمات ارائه می‌کند.