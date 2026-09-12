به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ارتقای سطح رفاهی و بهبود شرایط اسکان آسیب‌دیدگان اجتماعی، تجهیزات مورد نیاز گرمخانه شهرداری ارومیه توسط مرکز ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی شهرداری ارومیه تأمین و به این مجموعه اهدا شد.

هدف از تأمین و اهدای این تجهیزات، ارتقای سطح رفاهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، بهبود شرایط اسکان و فراهم‌سازی محیطی مناسب‌تر و مطلوب‌تر برای افراد مستقر در گرمخانه شهرداری ارومیه عنوان شده است.

این اقدام همچنین در راستای افزایش کیفیت خدمات رفاهی، پاسخگویی به نیاز‌های اساسی افراد تحت پوشش و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استقرار و نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی انجام شده است.