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تجهیزات مورد نیاز گرمخانه شهرداری ارومیه از سوی مرکز ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری ارومیه تأمین و به این مجموعه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ارتقای سطح رفاهی و بهبود شرایط اسکان آسیبدیدگان اجتماعی، تجهیزات مورد نیاز گرمخانه شهرداری ارومیه توسط مرکز ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی شهرداری ارومیه تأمین و به این مجموعه اهدا شد.
هدف از تأمین و اهدای این تجهیزات، ارتقای سطح رفاهی آسیبدیدگان اجتماعی، بهبود شرایط اسکان و فراهمسازی محیطی مناسبتر و مطلوبتر برای افراد مستقر در گرمخانه شهرداری ارومیه عنوان شده است.
این اقدام همچنین در راستای افزایش کیفیت خدمات رفاهی، پاسخگویی به نیازهای اساسی افراد تحت پوشش و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای استقرار و نگهداری آسیبدیدگان اجتماعی انجام شده است.