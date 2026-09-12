رویدادی فرهنگی که تا ۲۲ شهریور میزبان علاقه‌مندان به کتاب، فرهنگ و اندیشه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اینجا سنندجه شهری که این روزها، کتاب در آن بهانه‌ای برای کشف اندیشه‌های تازه و بازخوانی هویت فرهنگی شده.

حالا دهمین نمایشگاه کتاب کردستان فرصتی رو فراهم کرده تا مخاطبان به تازه‌های نشر و آثاری متنوع در حوزه‌های گوناگون دسترسی داشته باشند.

از بیجار و دیواندره تا سنندج، علاقه‌مندان آمده‌اند تا میان هزاران عنوان کتاب سهمی از دنیای دانستن و اندیشیدن را انتخاب کنند.

دهمین نمایشگاه کتاب کردستان تا ۲۲ شهریور در سنندج برپاست رویدادی که کتاب، فرهنگ و گفت‌و‌گو را در یک قاب گرد هم آورده است.