برتری نمایندگان پدل ایران در FIP برنز تایلند
رقابتهای پدل FIP برنز تایلند با برتری نمایندگان کشورمان همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای پدل FIP برنز تایلند تیم ایران با ترکیب آریا روغنی و همراه حامی گلستان با نتایج شش بر صفر و ۶ بر یک تیمی از اندونزی و مجارستان را شکست دادند تا در دیدار دوم خود تیمی از اسپانیا را پیش رو داشته باشند.
گفتنی است تیمهای پدل مردان و زنان ایران برای نخستینبار در بازیهای آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت که بر این اساس آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در تیم مردان و صحابه فرد، زهرا کهریزی، ندا محمدتقی پور و صبا نجفی در تیم زنان تیم ملی ایران را تشکیل میدهند. هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است.