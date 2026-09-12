مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد و رئیس کل دادگستری استان بر تقویت همکاری‌های مشترک برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات حوزه آب تأکید کردند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست مشترک جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه منابع آب زیرزمینی و راهکار‌های تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و متولیان منابع آب استان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست درباره راهکار‌های ارتقای هماهنگی و تعامل میان دو مجموعه در زمینه حفاظت از منابع آبی و مقابله با تخلفات گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

در ادامه همچنین بر اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی یزد تأکید شد و موضوع تخلفات حوزه آب، حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب و ضرورت برخورد قانونی و پیشگیرانه با این تخلفات مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان بر تداوم تعامل و هماهنگی میان شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی استان در رسیدگی به تخلفات، حمایت از اقدامات قانونی برای حفاظت از منابع آبی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از آسیب بیشتر به سفره‌های زیرزمینی تأکید شد.