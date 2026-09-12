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سخنگوی وزارت امور خارجه، در سفر به شهرستان لامرد، هدف از حضور در این منطقه را مستندسازی و ثبت دقیق ابعاد جنایت صورتگرفته در حق غیرنظامیان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، در سفر به شهرستان لامرد، هدف از حضور در این منطقه را مستندسازی و ثبت دقیق ابعاد جنایت صورتگرفته در حق غیرنظامیان اعلام کرد.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی، خواستار مطالبهگری جهانی برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرانسانی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه که از طریق فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد وارد این شهرستان شد و با ادای احترام به شهدای حادثه تروریستی در گلزار شهدای لامرد، از اماکن آسیبدیده از حملات دشمن بازدید کرد.
بقایی در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران اظهار داشت: رخدادهای اخیر در این منطقه، تعرض به حقوق انسانیت است.
وی تصریح کرد که این فاجعه در دو بخش قابل بررسی است: هدف قرار دادن تعمدی غیرنظامیان و استفاده از سلاحهای ممنوعه که در لامرد همچون سلاحهای کشتار جمعی آزمایش شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ماهیت حملات، افزود: بر اساس مستندات موجود، اهداف مورد حمله در شهر لامرد هیچگونه ماهیت نظامی نداشته و این اقدام بهصورت تعمدی صورت گرفته است.
بقایی اعلام کرد: نخستین گام در مسیر مطالبه عدالت، تهیه کیفرخواست و پیگیری موضوع در محاکم داخلی کشور است تا احکام لازم صادر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در بازدید از مناطق آسیبدیده و ورزشگاه شهید نعیمی لامرد، ابعاد هولناک این حمله را تشریح کرد.
بقایی با اشاره به شدت شقاوت عاملان این اقدام گفت: در این حمله، چهار موشک در یک شهر ۳۰ هزار نفری مورد استفاده قرار گرفته که هر یک حامل حدود ۱۸۰ هزار ترکش بوده است. این پرتابهها تنها در ۳۵ ثانیه، شعاعی ۵۰۰ متری را هدف قرار داده و ۲۰۰ انسان بیگناه، از جمله کودکان را به شهادت رسانده یا مجروح کردهاند.
وی با تأکید بر عامدانه بودن این حملات، تصریح کرد: دشمن بهصورت کاملاً آگاهانه حضور غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، ضمن تأکید بر لزوم ثبت این جنایات در سازمان ملل و مجامع حقوق بشری، خاطرنشان کرد که قوه قضاییه شعبههای ویژهای برای طرح دعوای شهروندان آسیبدیده اختصاص داده است.
بقایی همچنین رسانهها را مسئول دانست تا نگذارند این فاجعه از حافظه بشریت پاک شود و تأکید کرد که مطالبه عدالت، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در سایر نقاط جهان است.