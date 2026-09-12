به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر می‌تواند در کاهش وقوع برخی جرائم، به‌ویژه سرقت، مؤثر باشد و بررسی‌های انجام‌شده نیز نشان می‌دهد اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن می‌تواند با برخی جرائم و آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت و نابسامانی‌های خانوادگی ارتباط داشته باشد.

وی با اشاره به آثار منفی فعالیت پاتوق‌های استعمال مواد و حضور خرده‌فروشان در محله‌ها، تصریح کرد: وجود چنین نقاطی می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه جوانان باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری از شهروندان خواست نسبت به وجود چنین نقاطی در محل زندگی خود بی‌تفاوت نباشند و موارد مشکوک و آسیب‌زا را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، افزود: برای جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر که موجب ایجاد ناهنجاری در بخش‌هایی از جامعه می‌شوند، باید اقدامات مؤثر و هماهنگ‌تری انجام شود.

به گفته وی، ساماندهی این افراد می‌تواند در کاهش سرقت، به‌ویژه سرقت‌های خرد، نقش داشته باشد و از سوی دیگر، بخشی از نگرانی‌ها و نارضایتی‌های خانواده‌ها و شهروندان درباره پیامد‌های ولگردی، تکدی‌گری و سایر آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

سرهنگ مافی با اشاره به نقش مهم مردم در ارتقای امنیت محله‌محور، پیشگیری را یکی از مهم‌ترین اصول در مقابله با پدیده اعتیاد دانست و تصریح کرد: پلیس در کنار انجام وظایف ذاتی خود، توجه ویژه‌ای به آموزش شهروندان دارد و برای افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه درباره آسیب‌های اجتماعی و راه‌های پیشگیری از آنها، اقدامات آموزشی را نیز دنبال خواهد کرد.

وی بر استمرار طرح‌های پاکسازی، ساماندهی معتادان متجاهر و تقویت آموزش و مشارکت شهروندان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد

فرمانده انتظامی شهرستان ری همچنین از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار موتورسیکلت در محدوده قلعه‌نو خبر داد و گفت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و یک قبضه سلاح سرد کشف کردند.

وی افزود: پس از افزایش سرقت موتورسیکلت در هفته‌های اخیر در محدوده قلعه‌نو، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۲۱۱ قلعه‌نو قرار گرفت.

سرهنگ مافی ادامه داد: عوامل کلانتری ۲۱۱ قلعه‌نو در جریان گشت‌زنی‌های هدفمند در ساعات اوج وقوع جرائم و همچنین سرکشی از پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار موتورسیکلت شدند و در بازرسی از مخفیگاه این سارق، ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد و مأموران در جریان این بازرسی، یک قبضه سلاح سرد نیز کشف کردند که همراه سایر اقلام مکشوفه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت.

وی گفت:متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات، ضمن اقرار به سرقت‌های انجام‌شده، به ۳ فقره سرقت موتورسیکلت در محدوده قلعه‌نو اعتراف کرد.

سرهنگ حسین مافی با تأکید بر نقش مردم در ارتقای امنیت اجتماعی، از شهروندان خواست با افزایش هوشیاری و رعایت نکات لازم، مراقبت بیشتری از اموال خود داشته باشند و زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند.

وی همچنین بر اهمیت اعلام سریع سرقت‌ها و موارد مشکوک به پلیس تأکید و تصریح کرد: همکاری به‌موقع شهروندان می‌تواند روند شناسایی و دستگیری سارقان را سرعت ببخشد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری، بر مشارکت و هوشیاری شهروندان در پیشگیری از سرقت و تقویت امنیت اجتماعی تأکید کرد.