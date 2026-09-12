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مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز توزیع کتب دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی افزود: با ورود بیش از یک میلیون و ۵۲۵ هزار جلد کتاب به استان، فرآیند توزیع کتب درسی از طریق مدارس و تحویل به دانشآموزان و اولیای آنان از امروز آغاز شد.
وی اضافه کرد: بیش از ۹۱ درصد دانشآموزان استان فرآیند ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام دادهاند و ثبت سفارش برای دانشآموزان باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دانشآموزانی که تاکنون موفق به ثبت سفارش کتاب درسی نشدهاند، گفت: بخش عمده این دانشآموزان مربوط به پایههای ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم متوسطه هستند که مشکلات سامانهای در این زمینه برطرف شده و فرآیند ثبت سفارش آنان در حال انجام است.
رضایی افزود: تلاش میشود این دانشآموزان نیز در موعد مقرر کتابهای درسی خود را دریافت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تشریح فرآیند توزیع کتابهای درسی گفت: مدیران مدارس بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده، کتب درسی مدرسه خود را از نمایندگان توزیع در شهرستانها و مناطق تحویل میگیرند.
وی تأکید کرد: مدیران مدارسی که کتب درسی را از انبارهای توزیع شهرستانها و مناطق تحویل گرفتهاند، از امروز میتوانند مطابق شیوهنامه ابلاغی، نسبت به توزیع کتابها میان دانشآموزان و اولیای آنان اقدام کنند.