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فعالیتهای مشترک تجاری بین زنان کارآفرین افغان و ایرانی آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و ایران اعلام کرد: در آینده، نمایشگاههای مشترک محصولات زنان کارآفرین افغان و ایرانی و برنامههای آموزشی ظرفیتسازی نیز افزایش خواهد یافت.
به نقل از روزنامه هیواد افغانستان، با گسترش این همکاریها، فرصتهای بیشتری برای بازاریابی، فروش و یافتن بازارهای جدید برای محصولات زنان کارآفرین فراهم خواهد شد.
علاوه بر این، زنان کارآفرین افغان و ایرانی میتوانند از طریق سرمایهگذاریهای مشترک و فعالیتهای تولیدی، کسب وکار خود را گسترش داده و محصولات خود را علاوه بر دو کشور، به سایر بازارهای منطقه نیز عرضه کنند.
به گفته مسئولان اتاق بازرگانی، تبادل تجربیات و اطلاعات بین زنان کارآفرین نقش مهمی در تقویت فعالیتهای اقتصادی آنها، ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان و توسعه بیشتر روابط تجاری بین افغانستان و ایران خواهد داشت.