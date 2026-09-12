به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و ایران اعلام کرد: در آینده، نمایشگاه‌های مشترک محصولات زنان کارآفرین افغان و ایرانی و برنامه‌های آموزشی ظرفیت‌سازی نیز افزایش خواهد یافت.

به نقل از روزنامه هیواد افغانستان، با گسترش این همکاری‌ها، فرصت‌های بیشتری برای بازاریابی، فروش و یافتن بازار‌های جدید برای محصولات زنان کارآفرین فراهم خواهد شد.

علاوه بر این، زنان کارآفرین افغان و ایرانی می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و فعالیت‌های تولیدی، کسب وکار خود را گسترش داده و محصولات خود را علاوه بر دو کشور، به سایر بازار‌های منطقه نیز عرضه کنند.

به گفته مسئولان اتاق بازرگانی، تبادل تجربیات و اطلاعات بین زنان کارآفرین نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های اقتصادی آنها، ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و توسعه بیشتر روابط تجاری بین افغانستان و ایران خواهد داشت.