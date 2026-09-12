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برنامه تلویزیونی «نقطهزن» با محوریت رقابت نوجوانان در مسابقات موشکهای آبی، بهزودی از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نقطهزن» با هدف ایجاد فضایی برای رقابت علمی و مهارتی نوجوانان، در قالب یک لیگ چندمرحلهای تولید شده است و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله در این رقابت با یکدیگر به رقابت میپردازند.
در این مسابقه، ۲۰ گروه دختر و ۲۰ گروه پسر از ۲۰ استان کشور حضور دارند و شرکتکنندگان در مراحل مختلف، توانمندیهای خود را در زمینههای علمی، فنی، خلاقیت و کار گروهی به نمایش میگذارند.
«نقطهزن» تلاش دارد مفاهیم علمی و فناوری را در قالب رقابتی جذاب و سرگرمکننده به مخاطبان ارائه کند و در کنار ایجاد هیجان و نشاط، زمینه تقویت خلاقیت، مهارتهای فنی، روحیه کار تیمی و رقابت سالم را در میان نوجوانان فراهم آورد.
این برنامه محصول گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه دو سیما با مشارکت مرکز سیمرغ و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری است.
ضبط «نقطهزن» از سهشنبه ۳ شهریورماه آغاز شده و این مجموعه پس از طی مراحل آمادهسازی، از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
تهیهکنندگی این برنامه را مجید ظریف و محمد صفدری بر عهده دارند و علیرضا گرانپایه کارگردان آن است. نیما کرمی و علی خلیلی نیز اجرای «نقطهزن» را بر عهده دارند.
«نقطهزن» با تلفیق علم، فناوری، هیجان و رقابت نوجوانان، تجربهای متفاوت را برای مخاطبان تلویزیون رقم میزند.