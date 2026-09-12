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مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد از افتتاح کارگاه آموزشی نصب، راهاندازی و نگهداری پنلهای خورشیدی در شهرستان تفت با حضور معاون وزیر و جمعی از مسئولان استانی خبر داد و از آموزش سالانه حدود ۴۰ هزار نفر دوره در شبکه مهارتآموزی این استان اعم آزاد و دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین افتتاح این کارگاه تخصصی آموزش فنی و حرفهای با حضور سید جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار شهرستان تفت، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و احمد طالبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد در محل مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان تفت برگزار شد.
توسعه زیرساختهای مهارتی در ۱۲ شهرستان استان
احمد طالبی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد گفت: استان یزد در حال حاضر دارای ۱۷ مرکز آموزشی دولتی در سطح ۱۲ شهرستان است این مراکز مجهز به بیش از ۷۰ کارگاه فعال آموزشی بوده و خدمات خود را در قالب حدود ۴۰۰ رشته مهارتی متنوع به متقاضیان ارائه میدهند.
سهم ۱۸ هزار نفری مراکز دولتی از آموزشهای مهارتی
وی با اشاره به آمار ورودی و خروجی دورههای مهارتی در استان افزود: به طور سالانه، مجموع مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای در استان یزد میزبان حدود ۴۰ هزار هنرجو برای گذراندن دورههای مهارتی هستند که از این تعداد، سهم مراکز دولتی با برگزاری بیش از ۱۸ هزار نفر-دوره آموزشی، بسیار قابل توجه است که نشاندهنده ظرفیت بالای بخش دولتی در ارائه آموزشهای هدفمند و کمهزینه به آحاد جامعه است.
تطبیق آموزشها با نیازهای روز بازار کار
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد، راهاندازی کارگاه آموزشی تخصصی انرژی خورشیدی در شهرستان تفت را گامی راهبردی در جهت بهروزرسانی سرفصلهای آموزشی دانست و تصریح کرد: تجهیز مراکز به فناوریهای نوین از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ماهر، تطبیق مهارتها با نیازهای واقعی بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان فراهم میکند.
گفتنی است: این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی نیروی کار بومی در حوزه نصب، راهاندازی و نگهداری تجهیزات خورشیدی و با بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی و پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در استان یزد به بهرهبرداری رسید.