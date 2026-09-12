رئیس پلیس آگاهی استان فارس از شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر که با ارتکاب جرایمی از قبیل آدم‌ربایی، آزار و اذیت، سرقت و تبانی علیه امنیت کشور مخل نظم عمومی شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس آگاهی استان فارس از شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر که با ارتکاب جرایمی از قبیل آدم‌ربایی، آزار و اذیت، سرقت و تبانی علیه امنیت کشور مخل نظم عمومی شده بودند، خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی بیان داشت : ماموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های متعدد آدم‌ربایی را در دستور کار خود قرار دادند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد متهمان با استفاده از شگرد‌های فریبنده، از جمله جعل عنوان مسافرکش و ایجاد رابطه صمیمانه یا تهدید به قتل، اقدام به سرقت اموال و سوءاستفاده از شهروندان می‌کردند.

سرهنگ حافظی افزود: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که یکی از متهمان علاوه بر جرایم یادشده، با تبانی علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم عمومی، تلاش می‌کرد امنیت شهروندان را هدف قرار دهد که با اقدامات فنی و تخصصی ماموران پلیس آگاهی در چند عملیات ضربتی شناسایی و بازداشت شد.

وی با اشاره به اینکه این افراد عضو یک باند واحد نبودند، اظهار داشت : با اشراف اطلاعاتی، همه این متهمان شناسایی و دستگیر شدند.