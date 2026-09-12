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ثبت نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت که از شنبه ۱۴ شهریور آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و علاقه مندان میتوانند در رشتههای مختلف قرآنی، معارفی و مهارتی این آزمون نام نویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت امسال در چهار بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهل بیت (ع)، مهارتهای تبلیغی و ترویجی و کارویژه حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح برگزار میشود.
در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم ۱۳ رشته شامل ۱۲ رشته مختلف قرآنی و رشته حفظ و مفاهیم سورههای پرفضیلت قرآن کریم پیش بینی شده است.
بخش معارف قرآن و اهل بیت (ع) نیز در هفت رشته شامل اندیشه قرآنی رهبر شهید بر اساس کتابهای انسان ۲۵۰ ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، زندگی با آیه ها، تدبر در قرآن کریم، حفظ و مفاهیم نهج البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف مهدوی برگزار میشود.
در بخش مهارتهای تبلیغی و ترویجی با عنوان فصل تعالی نیز علاقه مندان میتوانند در پنج رشته قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصه گویی قرآنی برای کودکان، داستان نویسی قرآنی و تولید محتوای چندرسانهای قرآنی شرکت کنند.
کارویژه بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت نیز به حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح اختصاص یافته است.
آزمون رشتههای حفظ و مفاهیم اجزای مختلف قرآن کریم و سوره مبارکه فتح به صورت کتبی و رشتههای معارف قرآن و اهل بیت (ع) و فصل تعالی به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
آزمون رشتههای کتبی پنجشنبه ۲۸ آبان و آزمون رشتههای الکترونیکی از یکم تا پنجم آذر برگزار خواهد شد.
برای این دوره از آزمون جوایز ویژه و ارزندهای به ویژه در رشته حفظ قرآن کریم پیش بینی شده است و علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه qia.ir مراجعه کنند.