ثبت نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت که از شنبه ۱۴ شهریور آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و علاقه مندان می‌توانند در رشته‌های مختلف قرآنی، معارفی و مهارتی این آزمون نام نویسی کنند.

بیستمین آزمون قرآن و عترت؛ از حفظ قرآن تا هوش مصنوعی و فضای مجازی

بیستمین آزمون قرآن و عترت؛ از حفظ قرآن تا هوش مصنوعی و فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت امسال در چهار بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهل بیت (ع)، مهارت‌های تبلیغی و ترویجی و کارویژه حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم ۱۳ رشته شامل ۱۲ رشته مختلف قرآنی و رشته حفظ و مفاهیم سوره‌های پرفضیلت قرآن کریم پیش بینی شده است.

بخش معارف قرآن و اهل بیت (ع) نیز در هفت رشته شامل اندیشه قرآنی رهبر شهید بر اساس کتاب‌های انسان ۲۵۰ ساله و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، زندگی با آیه ها، تدبر در قرآن کریم، حفظ و مفاهیم نهج البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف مهدوی برگزار می‌شود.

در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی با عنوان فصل تعالی نیز علاقه مندان می‌توانند در پنج رشته قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصه گویی قرآنی برای کودکان، داستان نویسی قرآنی و تولید محتوای چندرسانه‌ای قرآنی شرکت کنند.

کارویژه بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت نیز به حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح اختصاص یافته است.

آزمون رشته‌های حفظ و مفاهیم اجزای مختلف قرآن کریم و سوره مبارکه فتح به صورت کتبی و رشته‌های معارف قرآن و اهل بیت (ع) و فصل تعالی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

آزمون رشته‌های کتبی پنجشنبه ۲۸ آبان و آزمون رشته‌های الکترونیکی از یکم تا پنجم آذر برگزار خواهد شد.

برای این دوره از آزمون جوایز ویژه و ارزنده‌ای به ویژه در رشته حفظ قرآن کریم پیش بینی شده است و علاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه qia.ir مراجعه کنند.