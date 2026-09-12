دمای هوای استان اصفهان امروز تغییر محسوسی ندارد، اما تا اواسط هفته آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آسمان استان، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و درساعات عصر و شب وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

مینا معتمدی افزود: شدت وزش باد در مناطق شمالی و شرقی استان همراه با خیزش گردوخاک موقتی خواهد بود.

وی گفت: برای امروز در ارتفاعات شمال غربی استان افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان امروز بین ۳۶ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.