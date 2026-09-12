مدیران شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای مشهد و خراسان رضوی برای پاسخگویی به سؤالات مردم در سامانه سامد حضور می‌ یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، سرپرست شرکت آب منطقه‌ ای خراسان رضوی و نیز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد فردا یکشنبه ۲۲ شهریور در چارچوب برنامه سامانه سامد پاسخگوی مشکلات و درخواستهای مردم خواهند بود.

هم استانی های عزیز می توانند از ساعت ۹ تا ۱۰ فردا، از طریق خط تلفن ۱۱۱ موارد و مشکلات خود را به صورت مستقیم و بی واسطه با مدیران آب مشهد و استان مطرح کنند.