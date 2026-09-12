­­معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گسترش شبکه گروه‌های خودیار در سراسر کشور خبر داد. این گروه‌های غیررسمی و محلی با هدف توانمندسازی اقتصادی اقشار کم برخوردار، زنان سرپرست خانوار و ساکنان مناطق مرزی، هم‌اکنون در حال فعالیت هستند تا بستری برای شکل‌گیری تعاونی‌های رسمی و ایجاد امنیت اجتماعی فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مالک حسینی در بازدید از گروه خودیار در شهر کرج با اعلام این خبر گفت:­­ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تقویت زنجیره حمایت از تولیدکنندگان محلی، علاوه بر توسعه گروه‌های خودیار به عنوان «پیش‌تعاونی‌ها»، بر تعامل میان صندوق‌های خرد با صندوق کارآفرینی امید تأکید دارد.

وی افزود: در این راستا، استفاده از ابزارهای فناورانه مانند بازارگاه اینترنتی «صَکا» و سامانه های تسهیل فروش، به‌عنوان راهکاری برای افزایش شمول مالی و قدرت چانه‌زنی اقشار کم‌برخوردار در دستور کار قرار گرفته است.

حسینی گفت: این گروه ها هم‌اکنون با ۱۵ هزار گروه و بیش از ۲۲۰ هزار عضو در حال فعالیت هستند تا بستری برای شکل‌گیری تعاونی‌های رسمی و ایجاد امنیت اجتماعی فراهم کنند.

­وی با توضیح درباره ماهیت گروه‌های خودیار، آن‌ها را نهادهایی غیررسمی و محلی توصیف کرد که افراد با تکیه بر اعتماد متقابل و همگنی اجتماعی، گرد هم می‌آیند تا از طریق پس‌اندازهای مشترک و اعطای قرض به یکدیگر، نیازهای مالی خود را برطرف کنند .­­

حسینی افزود: این الگو بر پایه خوداتکایی بنا شده و هدف آن، توانمندسازی اعضا برای حل مشکلاتشان بدون وابستگی به کمک‌های بیرونی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضویت همگن اعضا، سیستم پیوندی و­ قرض‌دهی جمعی، حاکمیت توافقی و اصل خوداتکایی را از مشخصات بنیادی این گروه‌ها برشمرد.­

به گفته او، این گروه‌ها نقش مهمی ­برای افرادی دارند که دسترسی محدودی به نظام بانکی رسمی دارند و به عنوان یک شبکه امنیت اجتماعی، در مواقع بحران به یاری اعضا می‌شتابند.

حسینی همچنین بر نقش گروه‌های خودیار در تقویت صدای جمعی و قدرت چانه‌زنی اقشار محروم و همچنین فراهم آوردن بستری برای یادگیری مهارت‌های مالی و مدیریتی در میدان عمل تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند عمیق این گروه‌ها با ساختار تعاونی‌ها، گفت: گروه‌های خودیار را می‌توان به عنوان مرحله ابتدایی و پیش تعاونی در نظر گرفت. این گروه‌ها پله‌ای برای شکل‌گیری تعاونی‌های رسمی و ساختارمند هستند، همانطور که در الگوهای موفق جهانی، این گروه‌ها به مرور زمان به تعاونی‌های اعتباری تبدیل می‌شوند.

حسینی در تشریح اجرای این برنامه افزود: در سال اول، با توجه به منابع محدود، در ۱۶ استان مرزی و ۳۵ شهرستان، مجموعاً ۶۰۰ گروه خودیار جدید با ظرفیت حداکثر ۱۵ نفر برای هر گروه و با همکاری بخش غیردولتی و تسهیل‌گران در دولت چهاردهم هدف گذاری شده است. اعضا در این گروه‌ها، علاوه بر دریافت تسهیلات، آموزش‌های لازم در زمینه سواد مالی، همکاری مشترک، شناسایی بازار و نحوه ارائه محصول را نیز دریافت می‌کنند تا آمادگی لازم برای اشتغال‌پذیری را کسب کنند.­

وی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی این گروه‌ها در سال اول را بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های بیشتر، شاهد پایداری و گسترش این گروه‌ها باشیم.