یکی از مصدومان حادثه برخورد و واژگونی اتوبوس و مینی بوس ون کارگران سرچشمه رفسنجان جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مسئول اورژانس رفسنجان گفت: در حادثه برخورد اتوبوس و مینی بوس (ون) و واژگونی این دو دستگاه یک نفر فوت و ۳۷ نفر کارگر نیز مصدوم شدند.

این حادثه صبح امروز رخ داد و مصدومان حادثه به بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان منتقل شدند.

سید محسن مرتضوی رئیس اورژانس رفسنجان افزود:این حادثه در مسیر معدن سرچشمه رخ داد و در جریان آن خودروی ون با اتوبوس که هر دو کارگران معدن سرچشمه را جابجا میکردند، با یکدیگر برخورد کردند که یک کارگر ۳۵ ساله بر اثر شدت جراحات، جان باخت.

مرتضوی گفت: حال دو نفر از مصدومین نسبتا وخیم است و برخی مصدومان به سایر مراکز مراجعه کردند و آمار ۳۷ نفر مصدومان ثبت شده فقط متعلق به بیمارستان علی ابن ابیطالب است.