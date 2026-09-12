به گزارش خبرگزاریس صداوسیمای استان لرستان؛ محمدرضا بیرانوند گفت:سطح باغ های پسته در استان لرستان ۵۵۴ هکتار است و پیشبینی میشود امسال ۳۵۰ تن پسته از باغ های پسته در استان برداشت شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فعالیت ۴۶۵ بهرهبردار در زمینه ی تولید پسته استان افزود:در باغ های پسته ی استان ارقام احمدآقایی،اکبری و فندقی کشت میشود.
وی بیان کرد:عمده باغ های پسته لرستان در شهرستانهای کوهدشت، چگنی، خرمآباد و بروجرد قرار دارند و این مناطق از ظرفیت مناسبی برای توسعه باغات پسته برخوردار هستند.
بیرانوند با اشاره به ظرفیتهای لرستان در زمینه ی توسعه باغ پسته افزود:پسته یکی از محصولات باغی با ارزش و اقتصادی است که طی سالهای اخیر مورد توجه باغداران استان قرار گرفته و سطح زیرکشت آن در مناطق مختلف لرستان توسعه یافته است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فعالیت ۴۶۵ بهرهبردار در زمینه ی تولید پسته استان افزود:در باغ های پسته ی استان ارقام احمدآقایی،اکبری و فندقی کشت میشود.
وی بیان کرد:عمده باغ های پسته لرستان در شهرستانهای کوهدشت، چگنی، خرمآباد و بروجرد قرار دارند و این مناطق از ظرفیت مناسبی برای توسعه باغات پسته برخوردار هستند.
بیرانوند با اشاره به ظرفیتهای لرستان در زمینه ی توسعه باغ پسته افزود:پسته یکی از محصولات باغی با ارزش و اقتصادی است که طی سالهای اخیر مورد توجه باغداران استان قرار گرفته و سطح زیرکشت آن در مناطق مختلف لرستان توسعه یافته است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: توجه به مدیریت مصرف آب، رعایت اصول فنی در ساخت و نگهداری باغ ها، تغذیه مناسب درختان و مبارزه با آفات و بیماریها از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و کیفیت محصول پسته است و بهرهبرداران باید این موارد را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود، برنامهریزی برای توسعه باغ های پسته در مناطق مستعد استان و حمایت از بهرهبرداران میتواند به افزایش تولید این محصول و رونق اقتصادی بخش باغبانی لرستان کمک کند