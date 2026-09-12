یک تیم تروریستی حرفه‌ای که قصد اجرای عملیات ترور در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان را داشت شناسایی و سحرگاه امروز مورد ضربه قرار گرفت.

افزایش تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده در جنوب سیستان و بلوچستان

افزایش تعداد تروریست‌های به هلاکت رسیده در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، بر اساس گزارش مردمی رسیده در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، ۵ نفر از تروریست‌های وطن فروش به هلاکت رسیدند.

همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات و مواد انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف گردید.

لازم به یادآوری است، آمریکا و رژیم منحوس صهیونی که در جبهه نظامی دچار شکست فاحش شده‌اند به گروه‌های تروریستی دستور داده‌اند که با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی‌های خود به گذارند.

در این عملیات که تا پیش از ظهر امروز ادامه داشت، ۳ نفر از پاسداران گمنام امام زمان (عج) به‌نام‌های «مسلم فاضلی»، «میثاق ثانی» و «مهدی سرحدی» به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، اعلام میدارد، همانطور که در بیانیه قبلی تاکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم