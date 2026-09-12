به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، در این جلسه با اشاره به اولویت‌های نقشه مهندسی فرهنگی از جمله جوانی جمعیت، پدیده طلاق، آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست، بر بهره‌گیری از زندگی و سیره شهدا در مسیر ارتقای فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی آغاز سال تحصیلی و فعالیت دانش‌آموزان و دانشجویان را فرصتی برای ترویج فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی دانست و گفت: باید رویه‌ای منسجم برای فعالیت‌های فرهنگی ایجاد شود تا از غرب‌زدگی و گسترش فرهنگ بیگانه جلوگیری شود.

استاندار سمنان نیز از اختصاص ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی استان خبر داد و گفت: این نقشه باید طی پنج سال اجرایی شود.

محمدجواد کولیوند افزود: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه توزیع و هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی تشکیل می‌شود تا برنامه‌ها بر اساس اهداف تعیین‌شده اجرا شود.