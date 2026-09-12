در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، از پوستر همایش ملی نکوداشت منوچهری دامغانی، شاعر و از مفاخر ادبی استان، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، از پوستر همایش ملی نکوداشت منوچهری دامغانی رونمایی شد.

این همایش ملی قرار است بهمن‌ماه امسال با محوریت بزرگداشت منوچهری دامغانی، شاعر نامدار و از مفاخر ادبی استان سمنان، برگزار شود.

اَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغانی معروف به منوچهری شاعر ایرانی سده پنجم هجری اهل دامغان بود. او را شاعر طبیعت خوانده‌اند. تخلص خود را از نام نخستین ممدوح خود فلک المعالی منوچهر بن قاموس و شمگیر پنجمین حکمران زیاری گرفته‌است.

زندگی کودکی و جوانی منوچهری در دامغان به تحصیل عربی گذشت، منوچهری دارای حذت ذهن و ذکاء بسیار بوده و از ابتدای جوانی ادب عربی و اشعار شاعران بزرگ ایرانو عرب راآموخت. در اشعار وی مضامین اشعار عرب مانند عبور از بادیه، وصف شتر، ندبه بر اطلال و دمن و اسمای مذکور بسیار است.

بیشتر شعر‌های او دربارهٔ طبیعت است. منوچهری علاوه بر آشنایی به زبان عربی، از دانش‌هایی، چون نحو، پزشکی، ستاره‌شناسی، و موسیقی آگاهی داشت، و در شعر خود از واژه‌های خاص این دانش‌ها بهره می‌برد.

دیوان منوچهری مشتمل بر اشعاری است که در قالب غزل، قصیده، مسمط، قطعه، و ترکیب‌بند سروده شده و موضوعاتی، چون ستایش، وصف، و خمریه را در بر می‌گیرد. منوچهری قالب مسمط را برای نخستین بار در شعر پارسی پدید آورده است.