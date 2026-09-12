رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه از نجات ۶ فرد مفقودشده در کویر کاسه‌رود خبر داد و گفت: با حضور به‌موقع نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای، تمام این افراد در سلامت کامل به منطقه امن منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مرتضی فلاح‌زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) مبنی بر گم‌شدگی ۶ نفر در محدوده منطقه «کاسه‌رود» واقع در محور دهشیر–ابرکوه، بلافاصله تیم امدادی پایگاه جاده‌ای مسجد امام خمینی (ره) به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از رسیدن به منطقه و آغاز عملیات جست‌و‌جو و نجات، موفق شدند در کمترین زمان ممکن افراد مفقودشده را شناسایی کرده و آنها را به مکان امن انتقال دهند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ابرکوه در پایان خاطرنشان کرد: شماره ۱۱۲ (ندای امداد) به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان آماده پاسخگویی و اعزام تیم‌های امدادی به حادثه‌دیدگان در سراسر استان است.