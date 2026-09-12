رئیس‌کل بانک مرکزی راجع به هرگونه تخلف در حوزه مبارزه با پولشویی هشدار داد و بر برخورد قاطع با متخلفان در تمام سطوح بانکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، با اعلام اینکه رصد مستمر تراکنش‌های بانکی به طور جدی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: تراکنش‌های مشکوکی که موجب اخلال در نظام پولی کشور به‌ویژه در بازار‌های ارز و طلا شوند، شناسایی شده و بلافاصله به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی جدید برای مقابله با این پدیده، افزود: علاوه بر مسدودسازی حساب‌های اشخاص مظنون و اعمال محدودیت‌های بانکی برای آنان، بازرسی‌های حضوری از شعب نیز تشدید شده است.

بر این اساس، هرگونه تخطی از ضوابط ابلاغی، منجر به ارجاع پرونده به هیاپئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان بر ادامه تعامل با دستگاه قضا برای پیگیری قضایی تخلفات این حوزه تأکید کرد.