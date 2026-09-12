به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز ناوگان باربری در جاده‌های استان یزد اجرا شد. وی افزود: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه با گشت زنی و کنترل جاده‌های فرعی و اصلی، دو دستگاه تریلی را با راننده‌های بدون گواهینامه و زیر ۱۷ سال توقیف کردند.

رئیس پلیس راه استان یزد تصریح کرد: راننده‌های متخلف به همراه مالکان تریلی‌ها به مراجع قضایی، معرفی شدند.